أخبار مصر | رئيس "سياحة البرلمان": السماسرة والدخلاء يضرون بسمعة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "سياحة البرلمان": السماسرة والدخلاء يضرون بسمعة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أنه مع ما ذهب إليه عدد من خبراء السياحة والعاملين فى هذا القطاع المهم من خطورة دخلاء المهنة أو "السماسرة" الذين لن يضروا فقط بسمعة قطاع السياحة فحسب، بل إنهم يضرون بسمعة مصر السياحية فى وقت أصبحت البلاد فيه فى أمس الحاجة للنهوض بالقطاع، وعودة الحركة السياحية من جديد لما لها من أهمية فى دعم الاقتصاد الوطنى خاصة أنه على مدار السنوات السبع الماضية تهاوى قطاع السياحة بكافة أركانه بداية من توقف الحركة السياحية وغياب دور الغرف السياحية فى ظل غياب المجالس المنتخبة.

وقال "صدقى" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه فى ظل التطور التكنولوجى أصبح هناك البعض يدير صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لتنظيم رحلات دون تصريح من وزارة السياحية، وانتشرت السماسرة فى كل مكان لتقديم خدمات للسائحين فى المدن السياحية دون تعاون مع الشركات السياحية المعتمدة، مؤكدا أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ومن خلال التعاون مع جميع الجهات المختصة خاصة شرطة السياحة سوف تتصدى وبالقانون لهذه الكيانات التى كان مسكوت عنها فى السنوات الماضية بسبب توقف القطاع.

وتابع "صدقي" إن طريقة الدخلاء والسماسرة التى يعملون بها لا تجذب أعدادا كبيرة لأنهم لايملكون أدوات أو امكانيات التسويق فى الخارج إضافة إلى أنهم لا يمتلكون شركات سياحة فى الخارج تجلب لهم الأفواج السياحية كذلك لديهم نقاط ضعف فى عدم امتلاكهم لخدمات النقل، وبالتالى هذا النوع من العاملين فى السياحة يعتمدون على السياحة رخيصة الثمن ويقدمون خدماتهم للعميل مباشرة.

وأَضاف رئيس لجنة السياحة، أن تلك الكيانات التى تعمل بدون ترخيص خطر يهدد الشركات السياحية فضلا عن أنها تعمل بدون رقابة فيما تقدمه من خدمات للسائحين وهذا سيؤدى إلى انهيار الجودة فى مصر مؤكدا على اهمية تغليظ العقوبات على المخالفين لما لهم من مخاطر على صناعة السياحة وسمعة مصر.