أخبار مصر | فريق أزهريون على المنهج ينظم ندوة بعنوان "نقطة الانطلاق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق أزهريون على المنهج ينظم ندوة بعنوان "نقطة الانطلاق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم فريق أزهريون على المنهج ندوة بعنوان "نقطة الانطلاق" تتضمن التعريف بكيفية إعداد السيرة الذاتية باللغات الأجنبية وجراء المقابلات الشخصية حال التقدم للوظائف. وأقيمت الندوة بأحد مدرجات كلية العلوم وتحدث خلالها بعض العاملين بقسم شئون العاملين بوزارة البترول.

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