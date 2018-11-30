أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم صالون ثقافي لاستعراض توصيات منتدى شباب العالم

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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن، بالسويس معسكر بقرية بورتريه بالعين السخنة لمدة يوم واحد لشباب الحزب تم خلاله قامة صالون ثقافي لاستعراض توصيات منتدى شباب العالم الأخير بشرم الشيخ. يأتى ذلك فى اطار المشاركات والمبادرات الاجتماعية التى يتبناها حزب مستقبل وطن.

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