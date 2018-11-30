أخبار مصر | "مستقبل وطن" بالقاهرة تقوم بأعمال تطوير ودهان كوبري مشاة بمنطقة دار السلام.

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تقوم أمانة حزب مستقبل وطن، بالقاهرة بأعمال تطوير ودهان كوبري مشاة بمنطقة دار السلام. يأتى ذلك فى اطار المشاركات والمبادرات الاجتماعية التى يتبناها حزب مستقبل وطن.

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