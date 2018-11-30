شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» لـ شريف عامر: معرض «إيديكس 2018» يثبت امتلاكنا صناعة دفاعية قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات خاصة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر»، إن معرض «إيديكس 2018» أول معرض للأسلحة يُقام على أرض مصر، وهو يضع مصر على خريطة الصناعات الدفاعية في العالم، وأضاف أن من ينظم هذه المعارض دول كبرى لديها صناعات دولية كبير، ومصر تستحق أن تكون في هذه المكانة.

وأكد «العصار»، أن مصر تعود بقوة لدورها الريادي في المنطقة، وتعود أيضاً لوزنها وثقلها في محيطها الأفريقي والعربي، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن يكون المعرض بصفة دورية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن تنظيم مصر لمعرض «إيديكس 2018»، يثبت أنها دولة تمتلك صناعة دفاعية قوية، ويتم من خلالها عرض ما لدينا من صناعة أمام الحضور ووفود الدول المشاركة في المعرض، وقال إن للمعرض فوائد عدة في مجال الصناعات الدفاعية منها إتاحة الفرصة لعرض منتجات مصر من الصناعات الدفاعية، وإمكانية توقيع عقود بيع، وأيضا الإطلاع على التكنولوجيا وكل ما هو جديد في عالم التسليح.

ولفت «العصار» لبرنامج «يحدث في مصر»، إلى أنه تم توجيه دعوات لمختلف دول العالم الكبيرة، والقادة العسكريين وقادة الصناعات العسكرية حول العالم، مشيراً إلى أن حضورهم يتيح الفرص للنقاش، مؤكداً حضور وفود وممثلي عن كافة دول العالم للمعرض.

يُعرض برنامج «يحدُث في مصر» على «MBC مصر» من الثلاثاء للخميس