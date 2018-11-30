تعرف على استعدادات محافظة البحر الأحمر لموجة الطقس السيئ × 10 معلومات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا جويًا لمحافظة البحر الأحمر، أعلنت خلاله أنه من المتوقع تعرض مدن جنوب ووسط محافظة البحر الأحمر لحالة من عدم الاستقرار بداية من أمس الخميس ولمدة 36 ساعة.

من جانبها اتخذت محافظة البحر الأحمر عدة إجراءات احترازية تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول، تعرف على تلك الإجراءات فى 10 نقاط.

1- أهابت محافظة البحر الأحمر المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.

2- أكدت محافظة البحر الأحمر على السائقين على الطرق بأخذ الحيطة وبتوخى الحذر.

3- أصدر المحافظ تعليماته إلى كافة الجهات المعنية بالتنسيق بينها والاستعداد التام حيال هذا الأمر.