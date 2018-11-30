أخبار مصر | طريقة الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طريقة الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الشركة المصرية للاتصالات، خدمة الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي، في إطار الخدمات التي تقدمها لمستخدميها، وفيما يلي نعرض طريقة الاستعلام من خلال الضغط هنا واتباع الآتي:- 1 - تسجيل رقم التليفون. 2 - إضافة كود المحافظة. 3 - عرض الفواتير الحالية والسابقة. بعدما أطلقت الشركة المصرية للاتصالات رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر اكتوبر 2018 عبر الموقع الرسمي وعرض كيفية السداد لعملاء الثلاثة شهور وقد يكون هناك بعض الطرق للاستعلام سواء من خلال رقم التليفون واختيار كود المحافظة أو من خلال رقم الحساب الخاص بك وفي كلا الحالتين يجب دفع جميع الفواتير حتى لا تنطبق أي من الشروط الحازمة.

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