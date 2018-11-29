شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة شقيقة العندليب الأسمر تكشف سرًا في شخصيته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت ابنة شقيقة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، الحاجة زينب، عن سر من أسرار شخصية خالها الراحل، مؤكدة أنه رغم حياته الفنية وانفتاحه على المجتمع فإنه كان شديد التمسك بمفاهيم القرية وطباعها، مؤكدة أنه كان غيورا على بنات وسيدات عائلته إلى أبعد الحدود.

وقالت «زينب» في حوار لـ«المصري اليوم»: «خالي بالفعل كان غيورا لأبعد الحدود، فكان يرفض خروج سيدات وبنات أسرته بمفردهن دون وجود رجال، وعندما كنا نخرج معه يكون مشغولا جدا بنا وعينه على كل واحدة فينا، ولم يسمح لنا بحضور حفلاته، خوفا علينا، ولم نشهد سوى حفلة واحدة فقط، وهي «قارئة الفنجان» في نادي الجزيرة».

وأضافت: «أتذكر أننا جلسنا في الصف الثاني تقريبًا أنا ووالدتي وخالتي فردوس وأماني بنت شحاتة وابتسام، وكانت نظراته لا تفارقنا وهو فوق المسرح حتى انتهى العرض ونزل إلينا مسرعا وطلب من أحد الأشخاص أن يقوم بتوصيلنا إلى المنزل ثم اطمأن علينا، كما أن البروفات التي كانت تتم في منزلنا هنا لم نحضر معظمها ووافق في عدد قليل للغاية على أن نجلس في آخر صف بعيدًا عن أعين الحضور، وبصراحة كانت طباعه رائعة، أحببناها لثقتنا بأنه يخاف ويغار علينا من الهواء، فقد كان شرقي الطباع معنا، وهو ما اعتبره قمة الرقى والمروءة».