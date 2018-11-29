شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا جامعتي الإسكندرية والأمريكية يفتتحان مركزين لتطوير مهارات الطلاب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مركزين جامعيين للتطوير المهني في كليتي التجارة والهندسة، الخميس حيث يعد المركزان بين 20 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني في 12 جامعة مصرية، يتم إنشاؤها من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة الكبرى والدلتا وصعيد مصر.

وشدد رئيس جامعة الإسكندرية عصام الكردي، على الدور الرئيسي لمركزي التطوير المهني في إعداد الطلاب لمتطلبات سوق العمل مضيفا:«تقدم هذه المراكز رابطًا إضافيًا لجامعة الإسكندرية مع الصناعات وستبقى على اطلاع دائم على المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها خريجينا لتلبية احتياجات سوق العمل، وأكد على أهمية الخدمات المهنية، ودورات التدريب على مهارات التوظيف وريادة الأعمال التي توفرها هذه المراكز والتي ستزيد من قدرة طلابنا على المنافسة في الحصول على فرص عمل».

بدوره علق رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني على الافتتاح قائلا إن الجامعة الأمريكية وهي تحتفل بمرور مائة عام من التميز في التعليم وخدمة المجتمع المصري، يسعدنا مشاركة خبرتنا في التوجيه المهني من خلال مركزي التطوير المهني اللذين يتم تأسيسهما بالشراكة مع جامعة الإسكندرية، حيث تكمن قيمة هذه المراكز في التأثير الذي ستتركه في تدريب موظفي المراكز كمقدمي خدمات مهنية وإعداد الطلاب بفعالية لمتطلبات أصحاب الأعمال وتعزيز قابليتهم للتوظيف.

ووجه الشكر إلى الشعب الأمريكي لجعل هذه المراكز ممكنة من خلال تمويل ودعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وعلقت ريبيكا لاتوراكا، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، على تاريخها الذي يمتد ل80 عامًا قائلة: كانت جامعة الإسكندرية رائدة في مجال التعليم في المنطقة، ولا تزال تقدم خطوات واسعة لتوفير الموارد والفرص لطلابها ويشمل استضافة مركزين للتطوير المهني يستفيد منهما 62 ألف طالبًا في كليات الهندسة والتجارة.

وقال عميد كلية الهندسة الدكتور سعيد علام، نحن فخورون باستضافة المركز الجامعي للتطويرالمهني في كلية الهندسة وتزويد طلابنا بالإدارة المهنية والمهارات الشخصية التي ستساعد في تسهيل انتقالهم إلى سوق العمل.

وإدراكا للقيمة التي سيضيفها مركز التطوير المهني الجديد إلى كلية التجارة وطلابها، علق عميد الكلية الدكتور السيد الصيفي، قائلًا: «سيضيف المركز بعدًا جديدًا لعلاقتنا بقطاع الأعمال في الإسكندرية، مما يضمن إن خريجينا مستعدون بشكل جيد لتلبية احتياجاتهم، وهم على علم بأحدث التطورات التي تطبقها الصناعة».

وأشار إلى أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني يهدف إلى تقديم الإرشاد المهني والتدريب على مهارات التوظيف بالمجان لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة وسوف يساعد الطلاب في العثور على فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف وخلقها من خلال التدريب على ريادة الأعمال ومن خلال الشراكة مع منظمة العمل الدولية فإنها ستساعد في تحديد الفرص والفجوات في أسواق العمل المحلية لمساعدة الجامعات في استيعابها في مناهجها الدراسية.

شارك في الافتتاح مسؤولون من الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونواب رئيس جامعة الإسكندرية والعمداء في الاحتفال، ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أشرف حاتم، ونائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ريبيكا لاتوراكا، وكبار المسؤولين وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة بالإسكندرية وخبراء التعليم العالي.

افتتاح مركزين لتطوير مهارات طلاب كليتى التجارة والهندسة بالإسكندرية

افتتاح مركزين لتطوير مهارات طلاب كليتى التجارة والهندسة بالإسكندرية

افتتاح مركزين لتطوير مهارات طلاب كليتى التجارة والهندسة بالإسكندرية

افتتاح مركزين لتطوير مهارات طلاب كليتى التجارة والهندسة بالإسكندرية

افتتاح مركزين لتطوير مهارات طلاب كليتى التجارة والهندسة بالإسكندرية

افتتاح مركزين لتطوير مهارات طلاب كليتى التجارة والهندسة بالإسكندرية