شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: الأهلي يحتاج 5 صفقات على الأقل في انتقالات يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، إن روح النادي الأهلي منفصلة عن جسده منذ فترة، مشيرًا إلى أن الفريق بدون جمهور سيصبح مثله مثل أندية الشركات.

وأضاف «محمد» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن الأهلي يعاني من كبوة لكنها ليست الأولى التي يمر بها الفريق، فقد مر بالكثير من الكبوات لكنها كانت تعالج سريعًا.

وأوضح نجم النادي الأهلي السابق، أن النادي يحتاج إلى 5 صفقات على أقل تقدير في انتقالات يناير لتدعيم صفوف الفريق.