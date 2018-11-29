شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «القصر العيني» السابق: الفياجرا النسائية «موجودة بالخارج وطبياً ليست ضارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نبيل عبدالمقصود، مدير مستشفى القصر العيني سابقاً، إن الفياجرا النسائية «موجودة بالخارج وطبياً ليست ضارة».

وقال «عبدالمقصود»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الخميس، إن «البرود الجنسي عند السيدات قد يكون سببه عضوي بسبب الطهارة، أو الرغبة في عدم المعاشرة الجنسية للسيدات والعقار فقط يزود الرغبة من الناحية النفسية وليس له علاقة بحالات الطهارة».

وأضاف: «لا تزود المتعة الجنسية ولكنها تزود الرغبة الجنسية، وهناك فرق بين الاثنين»، وقال: «الكوكايين كمان بيزود الرغبة الجنسية للفتيات، وهذا يفسر سبب اتجاه الفتيات للكوكايين لأنه يزود الرغبة الجنسية لديها».

وأشار «عبدالمقصود» إلى أن «الفياجرا مفيدة حال استخدامها بشكل صحيح، ولازم الناس تفهم إنها تزود الرغبة فقط وليس المتعة».