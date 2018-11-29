شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة رمضان لاعبة منتخب النسائية تفاصيل حوارها مع الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت رحمة رمضان، لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية، تفاصيل الحوار الذي دار بينها وبين الرئيس السيسي في حفل تكريم المنتخب المصري للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة الحاصل على برونزية كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة، والتي أقيمت بشيكاغو في شهر يوليو السابق

وقالت «رحمة» في حوار مع برنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الخميس: «كنت فرحانة إني مش هصدق اقابل الرئيس، وزملائي كذلك الأمر».

وأضافت الرئيس قالي لي «ألف مبروك وعايز أشوفك أحسن وأحسن إن شاء الله»، فرددت عليه قائلة: «إن شاء الله هدرب أكثر وهوصل لدرجة أحسن».

وقالت ريهام على، والدة «رحمة» إن ابنتها وعدتها بـ«تحقيق الإنجاز مرة واثنين لتنال تكريم آخر من الرئيس السيسي».

ووجهت رسالة إلى فريق الكرة النسائية قائلة: «إن شاء الله تحققوا إنجازات أكثر وأكثر»