شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني عن تكريم السيسي للرياضيين: حافز للجميع وشىء يدعو للفخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ومقدم برنامج «انفراد» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريمه الرياضيين، وقال: «شيء يدعو للفخر وحافز للجميع».

وقال «حساسين» في برنامجه «انفراد» اليوم الخميس، إن ما قام به الرئيس يحفز الناس «على البطولة والإنجاز».

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، المنتخب الوطني الحاصل على بطولة العالم للفرق للاسكواش، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص، إضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، حيث قام الرئيس بمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.