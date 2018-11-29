شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأولمبياد الخاص المصري: الكل سيتنافس للحصول على تكريم من الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، تفاصيل جديدة في تكريم الرئيس السيسي للمنتخب المصري للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة الحاصل على برونزية كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة، والتي أقيمت بشيكاغو في شهر يوليو السابق.

وقال «التهامي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الخميس: «خططنا وقدرنا نوصل للمركز الثالث ورفعنا اسم مصر في المكان الذي يليق بها».

وأضاف: «كل بنت من الفرق أصبح عندها أبنها مصدر فخر هو عدى وفاق كل التوقعات اللي ممكن يتوقعها أي حد، الرئيس أكرم الأولاد وسام الدولة للرياضة من الطبعة الثالثة، دي حاجة جميلة جدا للأولاد والفريق كله».

وواصل: «أصبحنا نموذج لكل الزملاء والقرناء والكل سيتنافس للحصول على تكريم من الرئيس».