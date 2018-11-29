شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تصدر أحكامًا على متهمين بالتخابر مع قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر القضاء البحرينى اليوم، أحكامًا على عدد من المتهمين بجنايات إرهابية بالإضافة إلى تأسيس جماعات إرهابية ، وتهمة التخابر مع قطر.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية فى البحرين أحمد الحمادى ، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية ، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا على واحد وعشرين متهمًا بالسجن لمدد تتراوح بين الستة أشهر والخمسة عشر عامًا وتغريمهم مبالغ مالية وإسقاط الجنسية البحرينية على بعض منهم بسبب تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خلافًا لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطًا إرهابيًا، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص تنفيذًا لغرض إرهابى وإخضاع اثنين من المتهمين لتدريبات عسكرية فى العراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة كما قام بعض المتهمين بأدوار مختلفة فى إيواء أعضاء الجماعة وتقديم الدعم اللوجستى لهم وإخفائهم عن السُلطات الأمنية تمهيدًا لتهريبهم خارج البحرين إلى إيران بطريقة غير شرعية.

وأضاف أن المحكمة أصدرت حكمًا على ثلاثة متهمين بتهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية والانضمام إليها خلافًا لأحكام القانون والاشتراك فى أعمالها تنفيذًا لغرض إرهابى وتسلم أموال من جماعة تباشر نشاطًا إرهابيًا واستغلالها لمصلحتها فى مباشرة نشاطها الإرهابي، بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهم الثانى بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدرت المحكمة حكمًا على اثنى عشر متهمًا بتهم تأسيس عصابة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها والتعذيب والقبض على شخص وحجزه واستعمال القوة معه والخطف والسرقة بإكراه والترويج لجريمة إرهابية تنفيذاً لأغراض إرهابية، بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن المؤبد وبمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثانى عشر بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريم المتهم الثانى عشر مبلغ خمسة آلاف دينار بحرينى وبمعاقبة المتهمين الخامس والحادى عشر بالسجن لمدة عشر سنوات.

وأصدرت أيضًا حكمًا بالسجن المؤبد لأربعة متهمين وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار بحرينى وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبالسجن المؤبد لمتهم وتغريمه مبلغ ألف دينار بحرينى وإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وبمعاقبة أربعة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار بحرينى وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبمعاقبة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار بحرينى ، وبمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة سبع سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبمعاقبة متهم بالسجن لمدة سبع سنوات، وبمعاقبة متهم بالسجن لمدة سبع سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وبمعاقبة متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبمصادرة جميع المضبوطات، وذلك عن تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويلها والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة وذخائر والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذًا لأغراض إرهابية والشروع فى تهريب محكومين على ذمة قضايا إرهابية، وقد تم إحالة ثمانية عشر متهمًا منهم سبعة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية فى البحرين أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها فى واقعة قيام شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية، وبتلقى أموال على خلاف أحكام القانون، فضلًا عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية وحددت جلسة بتاريخ 03/12/ 2018 لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى.