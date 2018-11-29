أخبار مصر | المتحف المصري يستعد لمواجهة موسم الأمطار (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحف المصري يستعد لمواجهة موسم الأمطار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت لجنة من إدارة الأزمات والكوارث في وزارة الآثار بمعاينة الأسطح والأسقف الزجاجية للمتحف المصري بالتحرير لدرء أي مخاطر عن سقف المبنى استعدادًا لموسم الأمطار المقبل.

ومن جانبها قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المتحف تم تصميمه على نسق المتاحف المفتوحة حيث يتمتع بنوافذ علوية، ونوافذ حائطية ضخمة.

وأشارت إلى أن المتحف يستعد كل عام لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، بتقوية الأسقف وتنظيف مجاري الأمطار العلوية وصيانة كافة مرافق المتحف والتأكد من سلامة عملها.

يذكر أن إدارة الأزمات والكوارث بوزارة الآثار كانت قد أعلنت صباح اليوم عن بدء أعمال درء المخاطر عن أسقف المتحف المصري بالتحرير استعدادًا لموسم الأمطار.