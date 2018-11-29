أخبار مصر | بدء أعمال الصيانة في "جبخانة" محمد علي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء أعمال الصيانة في "جبخانة" محمد علي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت منطقة آثار مصر القديمة والفسطاط عن بدء أعمال الصيانة والتنظيف لـ "جبخانة" محمد علي باشا الواقعة في منطقة عزبة خير الله.
ومن جانبها قالت سهير قنصوة مدير عام مناطق آثار مصر القديمة والفسطاط، في تصريحات صحفية، إن الجبخانة أحد أندر الآثار الإسلامية من حيث التصميم والوظيفة، حيث كانت مخزنًا للذخيرة في عصر محمد علي باشا.
وأشارت إلى أن أعمال رفع القمامة وتنظيف محيط الجبخانة بدأ منذ صباح اليوم، وأضافت أن الجبخانة سوف تشهد مشروع تطوير كامل بتكلفة تصل 25 مليون جنيه، بالتعاون مع محافظة القاهرة.
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