أخبار مصر | الصيادلة: التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين "عمومية" غدًا.. ولن نسمح بدخول مثيري الشغب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصيادلة: التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين "عمومية" غدًا.. ولن نسمح بدخول مثيري الشغب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت النقابة العامة لصيادلة مصر، جموع الصيادلة لحضور الجمعية العمومية العادية تحت شعار "قرار مهنتك في إيدك" غدًا الجمعة، بمقر الأزبكية الساعة ٢ ظهرًا وذلك لمناقشة ميزانية عام ٢٠١٧، والنظر في القرار الوزاري رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، والذي يشكل خطورة بالغة علي مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الاكسبير، وما يستجد من أعمال.

وأكد الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، أن الجمعية العمومية غدا ستعقد فى موعدها، ولم يتم إلغاؤها مثلما يروج بعض المنتفعين الذين يحاولون ترويج الشائعات والبلبلة وشق الصف.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية التى ستتولى تأمين الحضور والمقر من الخارج، كما تم الاتفاق مع شركة أمن وحراسة لتأمين الحضور من الداخل، مشددًا على أنه لن يسمح بدخول مثيرى الشغب أو البلطجية أو من صدرت ضدهم قرارات تأديبية لحضور الجمعية العمومية.

وأوضح أنه تم تجهيز المكان بشاشات عرض كبيرة ووضع اكثر من ٧٥٠ مقعد "كرسي" بمعدل ٢٥٠ كرسي فى كل دور خارج القاعة لاستيعاب الحضور.

وكان النقيب العام للصيادلة قد اطلق إسم الشهيد الصيدلى أحمد طه، علي الجمعية العمومية التى تنعقد غدا الجمعة، وسوف تكريم والد ووالدة واخت الشهيد.