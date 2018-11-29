شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الزراعية» تكشف حقيقة ضبط كلاب مذبوحة لبيعها في بهتيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، على ما تردد حول ضبط لحوم فاسدة وبيع لحوم الكلاب في مدينة بهتيم التابعة لشبرا الخيمة، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح.. ومجرد شائعات».

وأضاف «سليمان» خلال حواره مع برنامج «من سيزرع المليون» المذاع على فضائية «الصحة والجمال» مساء اليوم الخميس، أن الأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة، قامت بضبط 6 أطنان أسماك مملحة فاسدة في 122 برميلا.

وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية: «الراجل اللى وجدوا عنده الأسماك الفاسدة كان ذابح خرفان.. بس في حد من الصحفيين نشر خبر انه تم ضبط لحوم كلاب مذبوحة»، مشددًا على أنه تم اتخاذ اجراءات حاسمة وتشكيل لجنة كبيرة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث لتمشيط محطة بهتيم بالكامل.