شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «البحوث الزراعية»: لولا المركز لتعرضت مصر لـ«مجاعة حقيقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز هو المسؤول الأول عن البحوث التطبقية والزراعية والإرشادية في مصر.

وأضاف «سليمان» خلال حواره مع برنامج «من سيزرع المليون» المذاع على فضائية «الصحة والجمال» مساء اليوم الخميس، أنه في الثمانيات كان تعداد سكان مصر 46 مليون نسمة وكان الاكتفاء الذاتي من محصول القمح 50% واليوم أصبحنا 100 مليون نسمة والاكتفاء الذاتي من محصول القمح أصبح51 % فقط، مضيفًا: «لولا مركز البحوث الزراعية لتعرضت مصر لمجاعة حقيقية».

وشدد رئيس مركز البحوث الزراعية، على أن ميزانية المركز انخفضت إلى الصفر، قائلًا: «لولا الجهود الذاتيه لكان عمل مركز البحوث الزراعية توقف بالكامل».