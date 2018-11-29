شكرا لقرائتكم خبر عن بيان شركة طارق نور: ليس هناك نزاع مع هيئة التنمية الزراعية بخصوص أحقيتنا في الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت شركة ( ديزرت ليكس) بيانا بخصوص الحكم في القضايا المرفوعة من طارق نور ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى تلتزم بتحديد سعر الفدان وتحرير عقود بيع بعد استصلاح 800 فدان من أراضي في الصحراء بحيازة هادئة ومستقرة منذ عام 1991.

وجاء نص البيان كالتالي:

1-

ليس هناك نزاع بين الشركة وبين الهيئة حول أحقيتنا في تملك هذه الأراضي بعدما تم استصلاحها بالكامل، وإنما النزاع محصورٌ فقط حول موعد تحرير العقود لنا وتحديد سعر وتثمين هذه الأراضي، وهو الأمر الذي لم يصلنا منذ سنة 2010 حتى الآن.

2-

إن كثيرًا مما تم نشره في المواقع الإلكترونية بشأن الحكمين اللذين أصدرتهما المحكمة الإدارية العليا بشأن إعادة 405 فدان و271 فدانـًا للدولة ليس له أي سند من الصحة، وما تم نشره يخالف ما أصدرته المحكمة الإدارية العليا بشأن القضية.

3-

إن الأرض المذكورة تمت زراعتها بالكامل وجرت معاينتها من قبل الهيئة في عام 2009، كما تم استيفاء كل الشروط التي تستدعي بحكم القانون تمليكها، وتم الحصول على الموافقات والتصاريح من قبل الجهات المعنية (المناجم والمحاجر، الآثار، الري، القوات المسلحة) وتم الرد بالموافقة عليها من هذه الجهات.

4-

إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أرسلت مذكرة بموافقتها على التصرف بالبيع للمجلس التنفيذي، غير أن المجلس التنفيذي لم يبت في الأمر منذ سنة 2010 حتى الآن.

5-

طالبت الشركة بمحاسبتها بسعر المثل للفدان من تاريخ استيفائها كافة الإجراءات وذلك في عام 2010، أسوةً بباقي الشركات أو الأفراد في حالات مماثلة، غير أن الهيئة لم ترد علينا حتى يومنا هذا.

6-

بما أنه لم يتم الرد، وبعد ثلاث سنوات من الانتظار، اضطررنا إلى إقامة دعويين قضائيتين ضد الهيئة لإلزامها بتحديد سعر للفدان وتحرير عقود البيع، وهذه القضايا مرفوعة من جانبنا ضد الهيئة لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقود البيع عن مساحة الـ405 فدان و271 فدانـًا.

7-

يتعين القول إن جزءًا من هذه الأرض متنازل عنه لأفراد جميعهم من عائلة طارق نور، وذلك نظرًا لأنه لا يجوز البيع لأرضٍ جار استكمال إجراءات امتلاكها رسميًا. أي أن التنازل في هذه الحالة قانوني بدليل أنه مصدقٌ عليه في الهيئة.

8-

إن الحكمين الصادرين مؤخرًا لـم يرد بهما بأي حال من الأحوال ما ينص على سحب الأراضي من (ديزرت ليكس)، وإنما أشارت المحكمة إلى أن الهيئة عرضت البيع بسعر 50 ألف جنيه للفدان، وهذا لم يحدث مطلقـًا ولم يتم العرض علينا، وإلا لما اضطررنا لإقامة الدعويين.

9-

وتشدد الشركة على أننا نحترم أحكام القضاء ونكن لها كل التقدير والاحترام، وأننا حريصون على تأكيد حقوق الشركة والوفاء بالتزاماتها امام الدولة، فلم يعرف عنا اننا من أهل المناورة والتلاعب ونرفض كل تشكيك في التلاعب بسمعتنا امام الدولة والرأي العام.

-10

ان تكلفة الفدان العادلة تتضاءل على كل حال أمام التكلفة المهولة التي صُرفت على جزء من صحراء مصر لتجعلها أرضًا منتجة تُصدِّر أصنافها إلى الخارج.

-11

ان الشركة عملت ما عليها من التزامات امام الله والقانون والدولة

وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يحاول الإساءة إلى سمعتها بأي صورة من الصور.