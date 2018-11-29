شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام السودان: إسرائيل تروج شائعات حول زيارة نتنياهو للخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد بشارة جمعة، وزير الإعلام السوداني، إن «إسرائيل تمارس الإثارة عبر إعلامها بترويج شائعات حول زيارة نتنياهو للسودان».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «السودان موقفها واضح من إسرائيل، والعلاقات بين البلدان لا تبنى بمجرد الزيارات، وإحنا موقفنا متناسق مع الدول العربية والإسلامية، ونرى أهمية إقامة دولة فلسطين قبل أي علاقات».

وتابع أنه «ليس بالضرورة أن يكون نتنياهو قصد السودان في تصريحه بزيارة دولة عربية، وعلى إسرائيل التفكير في إصلاح علاقتها مع الدول المحيطة بها قبل التفكير في السودان البعيدة».