شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينفى وجود مراكز أو جمعيات تابعة له فى الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الأزهر الشريف تبعية أى مراكز أوجمعيات أو مؤسسات دينية أو تعليمية لتدريس بعض العلوم العربية والشرعية له فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى انتشرت فى الآونة الأخيرة وتدَّعى أنها تعمل تحت إشراف الأزهر"، نافيًا "تبعيتها له أو لأى مؤسسة من مؤسساته".

وطالب الأزهر بضرورة توخى الحذر وتحرى الدقة والحقيقة فيما تقدمه هذه المراكز، موضحًا أنها غير تابعة له سواء في المناهج أو التدريس أو الإدارة، ومؤكدًا عدم مسؤوليته عن أى تعاملات تتم مع هذه المؤسسات.

وأكد الأزهر حرصه الشديد على نقل أمانة العلم والمعرفة لطلابه من مشارق الأرض ومغاربها كافة، ولاسيما لغير الناطقين بالعربية عن طريق جامعته العريقة، ومركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها التابع للرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والذى يخضع للإشراف الكامل من الأزهر.