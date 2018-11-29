شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 7 رحلات من مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى تأخر إقلاع رحلة تابعة للخطوط الجوية التونسية المتجهة إلى تونس، بالإضافة إلى تأخر رحلة أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية البحرينية المتجهة إلى المنامة بسبب سوء الأحوال الجوية. وقالت مصادر ملاحية إن المطار شهد تأخر إقلاع 7 رحلات جوية متجهة لدول الخليج العربي وتركيا بسبب سوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول وانتظارا لاستلام اخطار الموافقة على الإقلاع من مطار الوصول، وقامت سلطات المطار باستضافة الركاب وتقديم كافة الخدمات لهم. وأفاد مصدر ملاحى إن الرحلة رقم 510 والمتجهة الى الكويت والتابعة لشركة الخطوط الكريتية شهدت تأخرا لمدة ساعتين بينما شهدت رحلتين متجهتين الى تركيا رقم 693 و691 والتابعتين للخطوط التركية تأخرا دام لنحو 3 ساعات. كما شهد المطار تأخر اقلاع الرحلة رقم 406 والتابعة للخطوط الجوية العمانية المتجهة الى مسقط، ورحلة شركة النيل رقم 107 المتجهة الى تبوك، كما الغت الشركة المصرية العالمية رحلتها رقم 510 والمتجهة الى الكويت بسبب ظروف التشغيل واحوال الطقس.

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