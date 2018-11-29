شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الصيادلة: إلغاء عمومية الغد لعدم ورود الموافقات الأمنية اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، إلغاء قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية، العادية غدا الجمعة، وذلك لعدم ورود الموافقة الأمنية على انعقادها نظرا لصغر حجم القاعة المقرر انعقاد الجمعية بها وعدم قدرتها على استيعاب النصاب القانونى للانعقاد.

وأوضح مجلس النقابة، فى بيان، أن القاعة لا تتسع سوى لـ 270 صيدليا فقط ، بالإضافة لورود مئات الاستغاثات من الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية للمطالبة بإلغاء انعقاد الجمعية منعا لتكرار حدوث ممارسات البلطجة.

وطالب المجلس أعضاء الجمعية العمومية توخي الحذر من الوقوع تحت طائلة القانون بالمشاركة في أى تجمعات غير قانونية، كما حذر المجلس كافة الأشخاص من استمرار الحشد للتجمع غدا، حيث أن ذلك ينطوى على مخالفة قوانين الدولة وتحدي للسلطات المختصه ، وأن المجلس يخلى مسئوليته عن وقوع أي أعمال عنف من قبل بلطجية النقيب السابق.