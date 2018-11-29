أخبار مصر | "والي": التطوع محور أساسي في بناء المجتمع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي": التطوع محور أساسي في بناء المجتمع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المجتمع المصري يحظى بالعديد من المؤسسات الشاهدة على كرم وعطاء المصريين وحيوية المجتمع المصري من مبرة محمد على وجامعة القاهرة ومستشفى العجوزة الخيرية وغيرها خاصة وأن المجتمع المدني عماده الطبقة المثقفة المتعلمة ولمهنيين ممن لديهم رغبة في العطاء وتحقيق الكثير لوطنهم.

وأكدت والى في كلمتها أمام ندوة أهمية دور العمل المدني في تحسين أوضاع المجتمع والنمو الاقتصادي والتي نظمها نادي روتارى كايرو ريفر نايل، على أهمية فكرة التطوع وأهمية تنمية التطوع لدى الشباب والمجتمع كأحد الأذرع الأساسية في تحقيق البرامج والسياسات وبناء المجتمع.

أشارت والى إلى عدد المتطوعين في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والبالغ 27 ألف متطوع و32 ألف شاب وشابة في مبادرة مستقبلنا في أيدينا، مشيرة في حديثها إلى أن المجتمع المصري دائما يسرع إلى المساهمة وتقديم التبرع والدعم المادي ولكن هناك أيضا حاجة إلى نشر فكرة التطوع بالوقت والجهد والمال.

وأضافت والى أن دول العالم تهتم بنشر فكرة التطوع وترسيخه والتوعية بأهميته والعمل المجتمعي للأبناء من خلال المدرسة ونحن في حاجة إلى توجيه أبنائنا للعطاء الاجتماعي وحثهم على الاهتمام بالمجتمع وجعلهم أكثر دراية بمشاكل مجتمعهم والتفاعل معها.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى انه يتبع الوزارة 550 مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة و460 دار أيتام بها حوالي 13 ألف يتيم ولدينا عدد من الأيتام بأسر بديلة و168 دار مسنين و225 دار مغتربات وحوالي 17الف حضانة منهم حوالي 14 آلاف حضانة مرخصة، هذه الدور بعضها حديث وعلى مستوى جيد والبعض الأخر يحتاج من جانبكم للتطوع ببعض الوقت بالزيارة وتقديم النصح من خلال الخبرات الخاصة بكم والإرشاد للعاملين بهذه الدور كذلك تقديم المساعدة والمشورة للجمعيات في تطوير نفسها وطرح مقترحات لبرامج تمكنها من توفير دخل مادى مستديم للصرف على أنشطتها.

وأوضحت والى انه من خلال برنامج تكافل وكرامة برنامج الدعم النقدي المشروط الذي تطبقه الوزارة تم إنشاء قاعدة بيانات بها 25 مليون مصري ومصرية تتيح هذه القاعدة تحديد احتياجات الأسر ممن هم تحت خط الفقر من حيث أوضاعهم الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها بما يساهم في وضع العديد من البرامج التي تعمل على تلبية احتياجاتهم ومنها على سبيل المثال برنامج سكن كريم وهو برنامج يستهدف تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية من أعمال البنية التحتية من بناء السقف ووصلات المياه النظيفة الصرف الصحي وغيرها.

ودعت والى أندية الروتاري ورجال الأعمال للمساهمة بدور فعال وجهد؛ لتغيير ثقافة العمل عند الشباب وتدريبهم على قيم العمل وإضافة المهارات الحياتية والوظيفية لديهم في التعامل ومساعدتهم في إيجاد فرصة عمل جيدة وذلك بالتعاون مع الوزارة من خلال برنامج فرصة الذى يعمل عبر عدد من المحاور من محور التشغيل ومحور الإقراض والتدريب؛ لتوفير فرص عمل لأبناء اسر تكافل وكرامة وفرص تدريب ونقل للمهارات.