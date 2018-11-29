شكرا لقرائتكم خبر عن «فتاة التروسيكل» تكشف تفاصيل لقائها مع السيسي: «متواضع.. ووصلني بنفسه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مروة جهلان، المعروفة باسم فتاة التروسيكل، تفاصيل لقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قائلة: «ربنا كرمني وقابلته الحمد لله، كان نفسي أقابله من زمان، وقابلني أحسن مقابلة، وحكيت له عن شغلي واتبسط مني»، متابعة: «السيسي هو اللي علمني الصبر وهو اللي علمني الشغل، والشغل مش عيب وهفضل أشتغل طول عمري».

وأضافت «جهلان»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار وان»، مساء الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى لها شقة، ووعدها بتكريمها في مؤتمر الشباب المقبل، ووعدها بتجهيزها وإقامة حفل زفاف لها عند زواجها.

واستكملت: «ماحدش مصدق إني قابلت الرئيس السيسي، وأهل البلد كلهم فرحوا، والسيسي وصلني لحد العربية بنفسه، وكلامه حنين ومتواضع».

في حين عبر أحمد جهلان، والد مروة، عن فرحه الشديدة باستقبال الرئيس السيسي لهم، قائلًا: «مبسوطين جدًا ويعلم ربنا، إحنا ناس غلابة وأنا طول عمري بشتغل عند الناس وبنتي ساعدتني».