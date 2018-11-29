شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الرابعة مساء لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح بين 22 و27 عقدة جنوبية وارتفاع الأموج 4 أمتار والضغط 1008 مللى بار وحالة البحر مضطربة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديرى الموانى باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الارواح والممتلكات العامة والخاصة