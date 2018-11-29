شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحفل الختامي للدورة الأربعين من «القاهرة السينمائي» (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت حفلة ختام الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة المنتج محمد حفظي والتي انقعدت من ٢٠ إلى ٢٩ نوفمبر بدار الاوبرا المصرية. وحضر الحفل الفنان سمير صبري والملحن هشام نزية وفيفي عبدة وياسمين رئيس ونسرين أمين ومني هلا وكريم قاسم والمخرج أبوبكر شوقي وأحمد حاتم وشريف سلامة وداليا مصطفي وأحمد داوود وشريف رمزي وصبا مبارك وظافر عابدين وسيد رجب وجمال سليمان. كما حضر مادلين طبر ومحمود معروف وأمير رمسيس ومنال سلامة والمخرج محمد حماد والمنتجة خلود سعد والمنتج محمد العدل والمخرجه هالة خليل والمنتج هشام سليمان والمنتج صفي الدين محمود وصبري فواز والدكتور خالد عبدالجليل والاعلامي عمرو الليثي والناقد طارق الشناوي والمخرج عمرو سلامة وطارق عبدالعزيز والمخرج وائل احسان والمخرج محمود كامل ومحمد كريم ولقاء الخميسي ومريم حسن واروي جودة ورانيا يوسف وداليا البحيري والهام شاهين وامينة خليل وباسل خياط.

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