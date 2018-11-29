شكرا لقرائتكم خبر عن عميد الوافدين بالأزهر: النصوص القرآنية لا يمكن أن يكون حولها جدل .. والمواريث «آمر إلهي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية الوافدين للعلوم الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الرسول محمد صل الله عليه وسلم لم يتدخل في أمر تحديد المواريث لأنها أمر إلهي من الله سبحانه وتعالي.

وأضاف فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ان النصوص القرآنية لا يمكن أن يكون حولها جدل وإنما الجدل في الغفلة أو سوء الفهم، أما النص القرآني إذا ما تمت تلاوته فالمسلم المؤمن يقول سمعنا وأطعنا.

وأشار إلى أن النص القرآني هو كلام الله سبحانه وتعالي، والتشريعات الموجودة في كتاب الله المشرع لها هو الله سبحانه وتعالي، كاشفا أننا بذلك بين يد أمينة صنعتنا وأعطتنا التكرم بالحياه وهناك «كتالوج» ينظم حياتنا وهناك نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة ومن ضمنها مسألة تحديد المواريث بين الرجل والمرأة.

وتابع أن الله سبحانه وتعالي حكم في قضية المواريث ولا نقاش فيها على الإطلاق لأن خريطة الميرات لم يتم تقسيمها من جانب أحد حتى الرسول محمد صل الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالي هو من قسم المواريث.