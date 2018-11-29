شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «البيطريين» يطالب بحماية الأطباء في المجازر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شرف فيصل، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن «الأطباء البيطريين خط الدفاع الأول لصحة المصريين، وعمود الخيمة في تأمين طعام المصريين».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN» أن «حادث الاعتداء على الدكتور سالم شعبان من جانب جزار في دمنهور، لم تكن الأولى ولكن سبقها حادثة لطبيب في الشهر الماضي، وقبل عامين قتل جزار طبيبًا بيطريًا بسبب خلاف».

وتابع أنه «نطالب بحماية الأطباء البيطريين في المجازر»، موجهًا سؤالًا للدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة: «هل تعلمي أن الطبيب البيطري مهدد دائمًا أثناء قيامه بواجبه؟».

وطالب بشرطة متخصصة لحماية الأطباء البيطريين أثناء قيامهم بالعمل في المجازر، إضافة للضبطية القضائية، مشيرًا إلى أنه «نطالب بالفصل بين تقرير الطبيب البيطري والجزار».

وذكر أن «الذبح خارج المجازر جريمة، والقانون يفرض السجن والغرامة ومصادرة اللحوم لو تم الذبح خارج المجازر، وذبح عجوم بالنادي الأهلي والزمالك جريمة».