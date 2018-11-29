شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة القصابين: جميع مجازر الجمهورية في حالة يرثى لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية، إن «وزارة الزراعة سبب حادثة الاعتداء على الطبيب البيطري من جانب جزار في دمنهور، لأنها أهملت منادتي بضرورة إغلاق المجازر، وعدم إدخال أي جزار إلا بكارنية».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN» أنه «سنعقد اجتماعًا مع المسؤولين للتوصل إلى حل لمنع تكرار الاعتداء على الأطباء بالمجازر، وعلينا فصل المجازر عن المحليات، وأن تكون المجازر تابعة للطب البيطري»، ومطالبًا بوجود نقطة شرطة بجانب كل مجزر.

وأوضح أن «الذبح خارج المجازر مجرم، وذبح أنثى العجل عقوبتها سنة سجن، وغرامة 10 آلاف جنيه»، مطالبًا بزيادة مرتبات الأطباء البيطريين، وتحديث المجازر وأسلوب عملها، مؤكدًا أن «جميع مجازر الجمهورية في حالة يرثى لها».