شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعلن التصديق على الإعلان الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي عن الانتهاء من التصديق على الإعلان السياسي الرئيسى لمؤتمر الأطراف وخطة عمل لما بعد 2020 والذى يشمل مشاركة المجتمعات المحلية والشباب والدول الأعضاء وكل الشركاء وكل من له تأثير أو يؤثر في التنوع البيولوجي، مضيفة أن المؤتمر شهد لأول مرة وضع التزامات طوعية مع وجود آليات للتمويل.

وأكدت أن مصر قد وفت بعهدها في دمج كافة الشواغل الإفريقية بمؤتمر الاطراف وكل ما تم الاتفاق علية بالاعلان السياسى للقمة الافريقية التي سبقت افتتاح المؤتمر الأطراف مشيرة إلى انه امامنا طريق طويل لاستكماله خلال رئاسة مصر للمؤتمر.

كما أشارت إلى أنه سيتم انتخاب رئيسين للاتفاقية من الدول النامية والمتقدمة لمتابعة سير الاتفاقية خلال الجلسة العامة الختامية بالمؤتمر.

كما أوضحت فؤاد أن المؤتمر شهد اكبر نسبة تمثيل للدول الأعضاء على مستوى كافة مؤتمرات التنوع البيولوجي حيث وصل عدد الدول المشاركة إلى 130 دولة على مستوى العالم و90 دولة من الدول الاعضاء باتقاقتى ناجويا وقرطاجنة وهو ما يجعلنا نحمل امانة ثقة هذه الدول في مصر كرئيس للمؤتمر .

وأعربت عن سعادتها بالوفود المشاركة بالمؤتمر وما يسودها من رغبة حقيقية في الوصول إلى نصوص توافقية والسعى نحو حماية التنوع البيولوجي على المستوى العالمي.

جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس المؤتمر بختام مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد مدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف التنوع البيولوجي واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء .

كما اعربت الدكتورة كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف التنوع البيولوجي عن شكرها للحكومة المصرية وامتنانها لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مشيدة بحسن التنظيم وسعادتها بالتعامل مع مصر خلال الفترة القادمة .

استعرضت بالمر عدد من نتائج المؤتمر ومنها زيادة الاجراءات لحماية التنوع البيولوجي والاسراع في تنفيذ اهداف ايشى بالإضافة إلى الالتزام الجاد بخطة العمل الناشئة عن مؤتمر شرم الشيخ وإعلان شرم الشيح حول التنوع البيولوجي .

كما أكد الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سعادته بكل الوفود المشاركة بمؤتمر بشرم الشيخ مدينة السلام مضيفأ انها مدينة صديقة للبيئة كما ان 34%من مساحة محافظة جنوب سيناء محميات طبيعية كما انها تهتم بالسياحة البيئية وسياحة مشاهدة الطيور، كما دعا الوفود المشاركة للعودة مرة أخرى لمصر ولمدينة شرم الشيخ للتمتع والاسترخاء بجوها الساحر وبيئتها النظيفة.