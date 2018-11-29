شكرا لقرائتكم خبر عن منير سليمان: تريليون و 300 مليون جنيه أموال المعاشات الحقيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال منير سليمان، نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن مجلس النواب ناقش خلال جلساته الأخيرة فتح ملف أصحاب المعشات وكانت ردود الوزيرة محبطة للغاية بشأن تلك القصة.

وتابع سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدكتور علي عبد العال طالب الحكومة بتنفيذ المادة 17 التي تنص على أن يدير أموال المعشات هيئة مستقلة تماما عن الحكومة وهذا ما يجري في كل بقاع الأرض، ومصر ليست منفصلة عن العالم.

وأكد أن أوجه استثمار أموال المعاشات لا يعطي لأصحاب المعاشات حقوقهم للحد الأدنى من الحياة الكريمة التي تحدث عنها الدستور.

وكشف منير سليمان، أن أموال المعاشات تصل في الحقيقية وليست الأرقام الحكومية متضاربة ، تريليون و 300 مليار جنيه، وتعجب من أن نصف تلك الأموال تبلغ فائدته 9%.