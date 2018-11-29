شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إزالة عقار من 8 أدوار بعين شمس بحملة إزالة التعديات على أملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، يرافقه المهندس ألبير ألفونس رئيس حى عين شمس، حملة لإزالة عقار مكون من أرضى وسبعة طوابق بشارع أحمد عرابى بعين شمس وذلك ضمن حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن العقار الجارى إزالته غير سليم من الناحية الإنشائية، لافتا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك وإحالته إلى النيابة العامة ضمن توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.