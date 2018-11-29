شكرا لقرائتكم خبر عن صور..وزير الشباب والرياضة يطلق حملة "شباب ضد التحرش" من مركز شباب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، احتفالية إطلاق حملة "شباب ضد التحرش"، والتى تنفذها الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى الـ GIZ ، وذلك فى حفل فنى أقيم بمركز شباب الجزيرة.

ويتم تنفيذ الحملة داخل 12 محافظة كمرحلة أولى داخل مراكز الشباب حيث تستهدف الحد من ظاهرة التحرش وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتأكيد على أهمية دور المرأة داخل المجتمع ودعم حقوقها ومواجهة كافة أنواع العنف ضد النساء والفتيات.



اشرف صبحي

كما التقى وزير الشباب والرياضة مع الدكتور أندريز كوك المدير الاقليمي الوكالة الدولية الألمانية للتعاون الدولى الـ GIZ على السياسة الداخلية لوزارة الشباب والرياضة لمناهضة التحرش، بحضور ياسمين حمدان مدير مشروع "شباب ضد التحرش"، وعدد من قيادات الوزارة منهم دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، والدكتور احمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتورة شيماء أبو عبلة مساعد الوزير للعلاقات الخارجية.



جانب من الحضور

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بدور الوكالة الألمانية للتعاون الدولى الـ GIZ وتعاونها المثمر مع وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ مشروع "شباب ضد التحرش" كحملة وطنية بناءة هادفة إلى نشر القيم والمبادىء ومناهضة التحرش، من خلال تنفيذ دورات الويندو داخل مراكز الشباب لتدريب الفتيات على مهارات الدفاع عن النفس، إضافة إلى تنفيذ دورات لرفع الوعى للشباب والفتيات.

وأعلن الوزير عن تعميم الحملة فى كل محافظات مصر حيث يتم استكمال المرحلة الثانية فى باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة بمشاركة أكبر عدد من الشباب والفتيات، مؤكدا على أهمية دور المرأة داخل المجتمع كونها شريك أساسي فى بناء المجتمعات.

وطالب الدكتور أشرف صبحي بمزيد من البرامج المشتركة فى إطار التعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى من خلال تنفيذ مجموعة برامج مشتركة تخدم تطوير مراكز الشباب، وتفعيل دورها كمراكز خدمة مجتمعية، وبما يعود بالنفع على تنمية وبناء الإنسان المصري فى ضوء تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.

كما أشار إلى أهمية الفن والثقافة والرياضة داخل المجتمعات ودورهم فى التأثير ونشر القيم والمبادىء لاسيما بين أوساط الشباب، وانطلاقا من تلك الأهمية تعطى وزارة الشباب والرياضة أولوية قصوى لمراكز الشباب لتطويرها وتعزيز دورها لتكون مراكز خدمة مجتمعية فاعلة.