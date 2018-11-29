شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنظم البطولة الأولى للمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مكتب تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى البطولة الأولى للمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات تحت شعار "مصر وأفريقيا معًا على طريق التنمية" برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبقيادة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام وذلك بمحافظة بوسعيد خلال الفترة من (3 إلى 6/12/2018).

وفى هذا السياق، أكدت منى مصطفى محمد مدير عام مادة التربية الرياضية والعسكرية أن هذه البطولة يشارك بها عدد (550) طالب، و(117) طالبة، وتضمن المنافسات في (ألعاب القوى، وكرة اليد، وكرة القدم الخماسي)، مشيرة إلى أن سباقات ألعاب القوى تشمل (100 متر عدو، و4×100 تتابع، ووثب طويل، وزنة الجلة للبنين 6كم، وزنة الجلة للبنات 4كم).

وأوضحت مصطفى أنه لأول مرة يتم إدراج شعبة الكارتيه في هذا النوع من البطولات على مستوى المدارس بمحافظات (الجيزة، والأقصر، والشرقية، وبورسعيد)، بجانب المنافسة في مهارات هوكى لطلاب محافظات (الشرقية بنات، وبور سعيد بنات، وبنى سويف بنين، والفيوم بنين)، بالإضافة إلى المنافسة في مهارات تنس الطاولة في محافظات (الشرقية بنات، وبور سعيد بنات، وبنى سويف بنين، والفيوم بنين، والمنوفية بنين، والأقصر، وسوهاج).