شكرا لقرائتكم خبر عن مصور قصة فتاة الترويسكل: مروة العبد فتاة بمائة رجل.. ونشكر السيسي على تكريمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة عبدالغني، مصور قصة فتاة الترويسكل، إن «ما لفت نظري لقصة مروة العبدأنها فتاة صعيدية بمائة راجل، وأنا أعرف قصة مروة من زمان».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN» أنه «تحدثت معها من فترة طويلة، وكانت تقول لي أتمنى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكريمي»، مؤكدًا أن «المرأة الصعيدية أثبت أنها لا تفرق شيء عن الرجل».

وتابع أن «الأقصر كلها فرحانة بتكريم الرئيس السيسي ونشكره، ونعد لها استقبالًا حافلًا بعد لقائها بالرئيس، وأنا سعيد بشكل خاص لأن الأمر نتيجة تعبي لتصويري القصة كلها».