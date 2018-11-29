شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصيادلة: مقترح لتعديل قانون اتحاد المهن الطبية ليصبح منصب الرئيس بالتناوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن الجمعية العمومية المقرر عقدها، الجمعة، قائمة في موعدها ولا صحة لإلغائها، مضيفا في مؤتمر صحفي الخميس، أنه تواصل مع الجهات الأمنية بالأزبكية، لتأمين مقر انعقاد العمومية، وترتيب كل التجهيزات، وأن الجمعية العمومية تناقش ميزانية 2017، والنظر في القرار الوزاري رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، الذي يشكل خطورة بالغة على مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الإكسبيرد، وما يستجد من أعمال.

وأضاف «عبيد» في مؤتمر صحفي بمقر النقابة، أن «الصيادلة» حققت خلال الفترة الماضية النقابة طفرة في جهاز الدمغة باتحاد نقابات المهن الطبية، حيث تساهم المؤسسات الصيدلانية بـ980 مليون جنيه من رأس ماله البالغ مليار جنيه، وأنه سيتم عقد اجتماع لبحث رفع رأس المال مليار جنيه، بعد تفعيل تحصيل الدمغات من العيادات والمستشفيات، وزيادة قيمة المعاشات.

وأضاف أن المتخوفين من عقد الجمعية العمومية، يوم الجمعة هم أصحاب مصلحة، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النقابة المعزولين سرقوا صفحة النقابة الرسمية، وهم من يروجون إلى احتمالية وجود اشتباكات بالعمومية، وأن الجمعية العمومية مؤمنة تماما من الشرطة في الخارج، وتم الاتفاق مع شركة أمن لتكون مسئولة عن تأمين الجمعية العمومية من الداخل، وسيتم تصوير التصويت للتأكد من صحته، مؤكدا أن النقابة لن تسمح بدخول مثيري الشغب إلى مقر انعقاد العمومية، لافتا إلى أن الجمعية العمومية والانتخابات تكلف النقابة 2 مليون جنيه، وبالتالي لابد من التأكد من سلامة الإجراءات حتى لا يتم الطعن عليها، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وزيرة الصحة، للحصول على فتوى قانونية.

وقال الدكتور عصام عبدالحميد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن عمومية الصيادلة غدا تهدف إلى لم شمل الصيادلة، حيث تم التوافق من جانبه بشكل شخصي مع مجلس النقابة حرصا على الصالح العام، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توافق بعض أعضاء المجلس الذين ابتعدوا عن النقابة خلال الفترة الماضية.

وأوضح الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، أن الدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، تولى مسئولية القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وذلك بالتزامن مع استمرار انقسام الاتحاد إلى تكتلين مختلفين، مشيرا إلى أن ذلك الانقسام يشهده الاتحاد لأول مرة، وأنه تم إعداد مقترح لتعديل قانون الاتحاد رقم 13 لسنة 1983، والخاص بالاتحاد، ليتم الدعوة لعقد اجتماعات المجلس من جانب 7 أعضاء أو الغالبية، أو رئيس الاتحاد، وأن يكون منصب رئيس الاتحاد بالتناوب بشكل دوري بين الأربعة نقباء «الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين»، ولمدة عامين.

ولفت إلى أن كل حسابات الاتحاد بالبنوك مغلقة، عدا بنك مصر الذي مازال يصرف المرتبات فقط، مشيرا إلى أنه جارى فتح حسابات جديدة للاتحاد لاستمرار العمل.