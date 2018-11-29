شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تمنح 2922 درجة ماجستير ودكتوراة بـ23 كلية ومعهدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة وافقت على إجازة 2922 درجة «ماجستير ودكتوراة» خلال الفترة من يناير 2018 وحتى نوفمبر من نفس العام، حيث تم منح 2138 درجة ماجستير مقابل 784 درجة دكتوراة خلال تلك الفترة للباحثين من 23 كلية ومعهدًا في جامعة الإسكندرية.

وأضاف «يوسف» – في تصريحات لـ«المصري اليوم» – أن كلية الطب جاءت في مقدمة الكليات والمعاهد التابعة للجامعة في منح الدرجات العلمية ب464 درجة ماجستير و20 درجة دكتوراة فيما تصدرت كليات التربية الرياضية بنات والآداب والحقوق الكليات في الحصول على درجة الماجستير فيما جاءت كليات عديدة في المؤخرة بنسبة متفاوتة ما بين 2 و10 و15 درجة علمية.

وأشار إلى أنه تم منح 240 درجة ماجستير ودكتوراة في يناير مقابل 258 درجة في فبراير و280 في مارس و212 في أبريل و325 في مايو و295 في يونيو و197 في يوليو و272 في أغسطس و188 في سبتمبر و274 في أكتوبر و86 درجة دكتوراة و230 ماجستير في نوفمبر الجاري.

وذكر أن كلية الطب تصدرت قائمة درجات الماجستير يأتي كونها تضم ٢٠٠٠ عضو هيئة تدريس من بين ٨٠٠٠ عضو هيئة تدريس قوة الجامعة أي بع أعضاء هيئة التدريس وأما بالنسبة لكليات الآداب والتربية وتربية رياضية بنات والتي تتصدر درجات الدكتوراة فهذا يأتي كونها كليات نظرية وبالتالي عدد التسجيل بها أكثر لعدم وجود عملي بالرسائل وهناك بعض الكليات ممكن لا يكون لديها منح درجات ماجستير أو دكتوراة في شهر معين وهذا طبيعي لأن بعض الكليات أعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس قليل.

ولفت إلى أن الرسائل التي تمنح تغطى جميع التخصصات العلمية بالجامعة سواء الطبية أو الصحية أو الصيدلانية أو الصحة العامة أو الهندسية أو التكنولوجية أو العلوم الأساسية والتطبيقية والعلوم الإدارية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والفنية.

يشار إلى أن الجامعة منحت 3369 درجة «ماجستير ودكتوراة» في عام 2015 مقابل 2422 درجة في عام 2014 بزيادة قدرها 947 درجة.