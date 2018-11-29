شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة شقيقة عبدالحليم تكشف حقيقة زواجه من سعاد حسني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت الحاجة زينب، ابنة شقيقة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ما أشيع عن زواج خالها من الفنانة سعاد حسني.

وقالت «زينب» في حوار لـ«المصري اليوم»: «عبدالحليم لم يتزوج سعاد، كله كلام لا أساس له من الصحة، ونحن أهل حليم وعشيرته وعشنا معه في مكان واحد، ومتأكدون تمامًا أنه لم يتزوجها، هو فعلا أحبها وقد كتب ذلك، لكن ما حدث أن هناك أشخاصا قالوا كلاما ليس صحيحا مثل الأستاذ مفيد فوزي، وأدعوه من خلال حواري معكم أن يقدم ما لديه من أدلة تثبت زواج حليم من سعاد».

وأضافت: «وجدي الحكيم أيضًا سار على درب مفيد، بينما نفى كثيرون الزواج المزعوم، مثل على بدرخان وسمير صبري، وأتعجب من تلك الروايات الملفقة التي لم تستند إلى دليل واحد، وكانت من نبت أفكار أصحابها الذين تظاهروا بقربهم من حليم، وهو عكس الحقيقة».

وتابعت قائلة: «كل ما أشيع كلام مرسل ليس له أدلة، ولا تنس أن حليم مادة ثرية يحاول كثيرون أن يقتحموا خصوصياته خداعا حتى يحصلوا على الشهرة والمال، لكن للأسف يكون ذلك على حساب الحقيقة والأمانة، والمنزل كما تراه فيه جناحان، أحدهما كان لاستقبال أصدقاء وضيوف العندليب، وأيضا للبروفات، أما الجناح الثاني فكان مخصصا لإقامة أسرة حليم، حيث عاش فيه شحاتة وفردوس، ابنا خالة حليم، وأيضا علية والدتي، وقد انتقلت أنا، فيما بعد، للإقامة هنا، وبالمناسبة كان شحاتة ابن خالة حليم، بمثابة مدير أعماله، وعرف كل كبيرة وصغيرة عنه، وقد انزعج كثيرا وقتها عندما سمع هذا الكلام وقال «مفيش حاجة من دي حصلت، وأنا أكتر واحد ملاصق لحليم»، أما الآخرون الذين تحدثوا بهذا الكلام فليسوا أصدقاءً لحليم، وبالفعل مفيد فوزي لم يكن صديقا مقربا من حليم، وأنا شخصيًا لم أره هنا في المنزل سوى مرات قليلة جدًا».