شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة التروسكل التى كرمها الرئيس: السيسي منحني شقة واستقبلني بحفاوة بالغة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المواطنة مروة العبد سائقة التروسيكل بقرية البعيرات بالأقصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام باستقبالها اليوم بوصفها نموذج مشرفا للشباب.

وأضافت العبد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، «أن ليها نصيب أنها تقابل رئيس الجمهورية والرئيس قابلني أحسن مقابله وشالني من على الأرض شيل».

وتابعت المواطنة مروة العبد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال لها إنها نموذج كبير لمصر ومنحها شقة، على أن يتم تكرميها في مؤتمر الشباب المقبل.

وأشارت مروة العبد، إلى أنها سعيدة جدا من مقابلة الرئيس الذي تحدث معها بتواضح وبمحبة وحنان، وقام باستقبالها خارج قصر الاتحادية وقام بتوصيلها إلى السيارة.