شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات تصويت المصريين بالخارج لدوائر زفتى وطامية والفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 36 لسنة 2018 بشأن متابعة منظامات المجتمع المدنى المصرية والاجنبية والدولية، فى الانتخابات التكمليلة فى الدوائر الانتخابية الرابعة بمحافظات " الفيوم، الغربية، شمال سيناء".

وجاء القرار بسريان أحكام القرارات " 18، 27، 28، 30، 31، 32، 35، 37، 44،" لسنة 2018، المشار إليها بعاليه على من يرغب من منظمات المجتمع المدنى المصرية والاجنبية والدولية لمتابعة الانتخابات التكملية فى الدوائر المذكورة، مضيفة أنه من يرغب فى متابعة الانتخابات المذكورة بخلاف من ورد ذكرهم فى القرارات السابق ذكرها فى هذا القرار، أن يتقدم بطلب للهيئة فى موعد غايته 1 ديسمبر 2018، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

كما نشرت الجريدة، قرار الهيئة بشأن متابعة وسائل الإعلام للانتخابات التكميلية بقرار رقم 27 لسنة 2018.

وجاء القرار بسريان أحكام القرارات " 18ن 36، 40، 47" لسنة 2018 المشار إليها، على من يرغب من وسائل الإعلام المصرية والأجنبية والدولية لمتاعبعة الانتخابات التكميلية فى الدوائر المذكورة، مضيفة أنه من يرغب فى متابعة الانتخابات التكميلية بخلاف من ورد ذكرهم، أن يتقدم بطلب للهيئة فى موعد غايته 1 ديسمبر 2018.

وفى سسلسلة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة رقم 28 لعام 2018، بشأن تنظيم تصويت المصريين المقمين خارج مصر.

وجاء القرار، أنه لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار أحد المرشحين فى الدوائر المذكورة، على أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء اللسلك الدبلوماسى ولاقنصلى يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر فى هذا الشان.

وشمل القرار، على أن يكون الإدلاء بالصوت فى المقار المحددة بقرار الهيئة رقم 25 لسنة 2018، المشار إليه وذلك يومى الجمعة والسبت 14 و15 ديسمبر 2018، وفى حالة الإعادة يومى الجمعة والسبت 11 و 12 يناير 2019، على أن يبداء الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.







