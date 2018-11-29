تعرف على مواقع انتشار فرق الكشف عن فيروس سى بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف الحملة القومية للقضاء على فيروس سى الكشف على 7 مليون مواطن بالقاهرة وهى الفئات المستهدفة اكبر من 18 سنة من الجنسين، والتى تبدأ فعاليتها بالقاهرة بالمرحلة الثانية السبت أول ديسمبر وتمتد لمدة 3 شهور حتى نهاية شهر فبراير 2019. وينشر ”الخليج 365” أهم المعلومات عن فرق الحملة: 1. المستهدف من الحملة 7 مليون مواطن "أكبر من 18 سنة". 2. 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة 40 منطقة بالقاهرة. 3. فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار. 4. تشكيل فرق عمل متحركة للتواجد فى الأماكن كثيفة التواجد للمواطنين. 5. الانتشار فى محطات المترو والنوادى ومراكز الشباب والمصانع والميادين. 6. تجهيز فرق متحركة بجانب المساجد أيام الجمعة وكذلك يوم الأحد بالكنائس. 7. العمل بجميع مراكز الشباب والأندية بشكل دائم. 8. مشاركة مديرية أوقاف القاهرة بـ145 جهة. 9. 100 سيارة عيادة متنقلة على مستوى المحافظة. 10. 112 فريق عمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية "19 مستشفى". 11. 365 فريق عمل داخل مستشفيات تابعة للوزارة "35 مستشفى". 12. 500 فريق عمل داخل المراكز الطبية "125 مركز طبى". 13. 124 فريق عمل داخل مكاتب الصحة "62 مكتب صحة". 14. 290 فريق عمل داخل المساجد "145 مسجد". 15. 460 فريق عمل داخل مراكز الشباب والنوادى "230 نادى ومركز شباب". 16. 156 فريق يعمل بنقاط ثابتة بسيارات العيادات المتنقله "77 عيادة متنقلة". 17. 18 فريق عمل داخل مطار القاهرة على مدار 24 ساعة يوميا. 18. 441 فريق متحرك بخطوط سير مختلفة للتوجه للعمل فى "دواوين الوزارت والهيئات والمصالح الحكومية والشركات" .

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