شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقرر إلغاء الاجتماع مع بوتين على هامش قمة الدول العشرين بالأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرر إلغاء الاجتماع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على هامش قمة الدول العشرين فى الأرجنتين بسبب تطورات الأزمة الأوكرانية. وأضاف ترامب: "نتطلع إلى عقد قمة مع بوتين عقب حل الأزمة الأوكرانية".

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