شكرا لقرائتكم خبر عن "فتاة التروسيكل": الرئيس وصلنى لحد العربية ومنحنى شقة سكنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت مروة العبد، سائقة التروسيكل من الأقصر، عن سعادتها وفرحتها الشديدين تجاه استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الخميس، وتابعت: "بكل محبة وحنان وصلنى الرئيس لحد باب العربية وعطانى شقة وقال لى انتى نموذج للشباب".
وأضافت "مروة العبد"، فى تصريحات تليفزيونية أن الرئيس السيسى استقبالها بحفاوة شديدة، وتابعت: "الرئيس هو اللى علمنا وصبرنا.. وأنا هحكى فى البلد على المقابلة دى".
شكرا لقرائتكم خبر عن "فتاة التروسيكل": الرئيس وصلنى لحد العربية ومنحنى شقة سكنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .