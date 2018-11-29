شكرا لقرائتكم خبر عن "فتاة التروسيكل": الرئيس وصلنى لحد العربية ومنحنى شقة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت مروة العبد، سائقة التروسيكل من الأقصر، عن سعادتها وفرحتها الشديدين تجاه استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الخميس، وتابعت: "بكل محبة وحنان وصلنى الرئيس لحد باب العربية وعطانى شقة وقال لى انتى نموذج للشباب".

وأضافت "مروة العبد"، فى تصريحات تليفزيونية أن الرئيس السيسى استقبالها بحفاوة شديدة، وتابعت: "الرئيس هو اللى علمنا وصبرنا.. وأنا هحكى فى البلد على المقابلة دى".