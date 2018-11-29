أخبار مصر | من هي "مروة العبد" سائقة التروسيكل التي استقبلها "السيسي" ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هي "مروة العبد" سائقة التروسيكل التي استقبلها "السيسي" ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية المواطنة "مروة العبد"، سائقة التروسيكل بقرية البعيرات بالأقصر، حيث أعرب عن حرصه على الالتقاء بها شخصياً بالنظر إلى مثابرتها الحثيثة لتحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، وأنها تعتبر نموذجاً مُشرفاً لشباب مصر كافةً، وقدوة يحتذى بها لجميع المصريين في الكفاح والعطاء والإصرار.

والفتاة هي مروة الجهلان من قرية البعيرات مركز الأقصر، تبلغ من العمر 27 عاما، ناشدت منذ فترة أصحاب القلوب الرحيمة بمساعدتها لشراء تروسيكل لتوفير الإيجار لها ولأسرتها.

وقد أعربت "مروة العبد" عن سعادتها وتقديرها الشديدين لاستقبال الرئيس لها، مؤكدةً أنها تبذل أقصى ما في وسعها لمساعدة أسرتها وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة، ومشيرةً إلى ضرورة تمتع الشباب بالجدية وبذل الجهد اللازم من أجل تغيير واقعهم والوصول إلى أهدافهم.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تحدث مع "مروة العبد" بشأن ما يمكن توفيره لها من احتياجات، لتحسين ظروف أسرتها المعيشية، حيث وجه في هذا الصدد بتلبية كافة طلباتها ومساعدتها على ما تقوم به من أعمال.