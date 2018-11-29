أخبار مصر | "ادعم نقابتك": الإخوان وراء الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة المحامين‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ادعم نقابتك": الإخوان وراء الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة المحامين‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي لحملة "ادعم نقابتك"، أن جماعة الإخوان المسلمين وراء الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام نقابة المحامين، مؤكدًا إنه سيتقدم بطلب لنقابة المحامين لإحالة المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية اليوم للتحقيق.

وأضاف جابر، فى تصريحات صحفية، أن الوقفات الاحتجاجية ليست سبيلا للطعن على قرارات مجلس النقابة، كما أنها وسيلة تدعو للفوضى ودخول عناصر تخريبية ومزايدات سياسية فى هذه الآونة من جماعات مختلفة.

وأكد أنه يحترم زملاءه الذين طعنوا على القرار أمام محكمة القضاء الإداري وسلكوا مسلك رجال القانون للطعن على عقد القرض عند الاختلاف دون اتخاذ وسائل تخريبية تستهدف زعزعة استقرار هذا المرفق الهام وتنفيذ أجندات غريبة على العمل النقابي وتحمل نيات سيئة لهذا البلد ومؤسساته.

وطالب نقيب المحامين بعرض عقد القرض أمام المحامين ومناقشته مناقشة موضوعية ليبرأ ذمته وعدم إخفاءه؛ لأن إخفاءه يثير الكثير من التساؤلات.

وأوضح انه لا يظن أن نقيب المحامين يخفي العقد لوجود ثغرات به تضر النقابة، وأن النقيب حريص على مصالح المحامين ويريد أن يختتم قيادته للنقابة بأفضل ما يكون.

ونظم المحامين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة، تحت عنوان "يوم المحاماة" ضد سياسات النقيب العام سامح عاشور، للمطالبة بإلغاء قرض النقابة المقدر بـ170 مليون يورو والخاص ببناء مول و3 مستشفيات خاصة للمحامين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى رفض تعديلات قانون المحاماة، على أن يكون اليوم تحت عنوان "يوم المحاماة".