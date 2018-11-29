مصر | "حكومة.. اركب".. ضبط عناصر تشكيل عصابي انتحلوا صفة ضباط لسرقة المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حكومة.. اركب".. ضبط عناصر تشكيل عصابي انتحلوا صفة ضباط لسرقة المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين، وتبين أن موظف بشركة الكهرباء، قرر البحث عن الثراء السريع، فاتفق مع 14 متهما آخرين على تكوين تشكيل عصابي للنصب والسرقة بانتحال صفة ضباط شرطة بمنطقة البساتين

وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية مباحث قسم شرطة البساتين بالقرب من ديوان القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد المواطنين يستقل سيارة ميكروباص، وبصحبته آخرون، وبتتبع خط سير السيارة تمكنوا من ضبط "محمد.م" موظف بشركة الكهرباء، وبتفتيش السيارة الميكروباص عثر رجال المباحث داخلها على طبنجتي صوت وطلقتين، وبطاقتي رقم قومي، فتم اقتياد المتهم والسيارة إلى قسم شرطة البساتين لتحرير محضر بالواقعة.

وفي تلك الأثناء حضر المجني عليه، "معوض.ف"، سمسار عقارات، وتعرف على المتهم وشرح للمباحث تفاصيل الواقعة، مؤكدا أنه أثناء تواجده على أحد المقاهي بمنطقة عرب المعادي، وبحوزته مبلغ مالي 122 ألف جنيه كان في طريقه لتغييرها إلى الدولار من خلال أحد أصدقائه، وفوجئ ببعض الأشخاص ينزلون من سيارة ميكروباص ويلقون القبض عليه وقالوا له: "إحنا حكومة اركب الميكروباص هنروح القسم".

وأضاف المجني عليه أنهم أخبروه أنهم رجال شرطة من قسم شرطة البساتين، واستولوا على حقيبة الأموال، وعندما سألهم عن وجهتهم أخبروه أنهم متوجهين للقسم لتحرير محضر بالواقعة، لكن ذلك لم يحدث واتجهوا إلى طريق آخر، ما دفعه للخوف، وعندما شاهد سيارة الشرطة استغاث بها، فتمت مطاردة المتهمين، وعندما دخلوا إلى شارع زحام قام بعضهم بالهرب وتركوا المتهم.