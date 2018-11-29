مصر | الإعدام شنقا للسائق المتهم بذبح زوجته وطفلتيه: "هدية الفلانتين السبب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعدام شنقا للسائق المتهم بذبح زوجته وطفلتيه: "هدية الفلانتين السبب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الخميس، بمعاقبة السائق المتهم بذبح زوجته وطفلتيه، بسبب هدية "الفلانتاين" بالإعدام شنقا.

طالب محمود عبد العاطي الشيخ، محامي المجني عليهم في جلسة اليوم الخميس من هئية المحكمة تطبيق مواد الاتهام، وأن المتهم كان مسئولا عما ارتكبه ولا يعاني من أي مرض نفسي.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، أحالت سائقا للجنايات، بتهمة قتل زوجته وطفلتيه ذبحاً بالسكين بسبب هدية "الفلانتاين"، داخل شقته بالبساتين، واعترف المتهم بأن خلافات زوجية بينه وبين زوجته وراء ارتكاب الجريمة، واشتدت الخلافات بينهما، الأمر الذى تطور إلى مشاجرة بينهما دفعته إلى قتل زوجته.

وأضاف المتهم: "زوجتي تسببت في حبسى مرتين، بعد تحريرها محاضر في قسم الشرطة تتهمه فيها بالتعدي عليها بالضرب، بسبب الخلافات بينهما، وهو ما تسبب في وصول الأمر إلى أقصى درجات عدم التحمل".

وأوضح المتهم أنه أثناء تواجده بمسكنه وقعت مشادة بينه وبين زوجته بسبب هدية "الفلانتين"، الأمر الذي لم يتحمله وقرر التخلص منها بعدما تسببت في حبسه أكثر من مرة وقتها بتسديد الطعنات لها حتى فارقت الحياة.

وأضاف المتهم: "كانت مخليه حياتي جحيم، وكل شوية نكد وخناقات، وأول لما حصل بينا خلاف قتلتها، وبعد ما قتلتها لقيت العيال في وشي قولت أنا كده كده هدخل السجن ومش هيلاقوا حد يربيهم روحت قتلتهم هما كمان، وحسبي الله ونعم الوكيل فيها هي اللي وصلتني لكده".